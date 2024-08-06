Хоккейные матчи за кубок Овечкина прошли в Мытищах

Участниками турнира стали спортсмены 2012 года рождения из сильнейших хоккейных школ и академий России и ближнего зарубежья. Матчи двух групп предварительного этапа прошли на «Арене Мытищи».

Юные хоккеисты местной команды «Атлант» в первом матче уступили столичному ЦСКА. В этой же группе «Барыс» из Астаны переиграл «Армию СКА» из Санкт-Петербурга. Московский «Спартак» обыграл «АК Барс» из Казани, а «Салават Юлаев» из Уфы - «Авангард» из Омска.

Еще две игры прошли в Красногорске. Там «Академия Петрова» и ярославский «Локомотив» в серии буллитов переиграли минское и московское «Динамо» соответственно. А «Юниор» одержал победу над «Красными Крыльями» из Екатеринбурга. Также хоккеисты «Балашихи» обошли «Трактор» из Челябинска.

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