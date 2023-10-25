Хоккейная команда Наро-Фоминска сыграла в домашнем матче с клубом из Подольска

В рамках подмосковного первенства по хоккею клюшки скрестили две команды «Витязь» - из Наро-Фоминска и Подольска. Последняя приехала в гости к своим наро-фоминским одноклубникам в статусе лидера группы, а местный клуб с таким же названием расположился на 3-й строчке турнирной таблицы.

К середине 2-го периода гости четырежды забили вратарю наро-фоминцев. Матч закончился со счетом 7:2 в пользу Подольска.

«Сегодня не получилось, получится в другой игре. Наши нападающие начали играть через защитников, что уже хорошо. <…> Наша команда начала играть сильнее, давать пасы, поднимать голову», - поделился защитник команды «Витязь» из Наро-Фоминска Андрей Минин.

В рамках подмосковного первенства по хоккею клюшки скрестили две команды «Витязь» - из Наро-Фоминска и Подольска. Последняя приехала в гости к своим наро-фоминским одноклубникам в статусе лидера группы, а местный клуб с таким же названием расположился на 3-й строчке турнирной таблицы.

К середине 2-го периода гости четырежды забили вратарю наро-фоминцев. Матч закончился со счетом 7:2 в пользу Подольска.

«Сегодня не получилось, получится в другой игре. Наши нападающие начали играть через защитников, что уже хорошо. <…> Наша команда начала играть сильнее, давать пасы, поднимать голову», - поделился защитник команды «Витязь» из Наро-Фоминска Андрей Минин.

Юноши наро-фоминского «Витязя» проводят первый полноценный сезон в первенстве Московской области. Пока команда занимает промежуточное 3-е место в группе «Б», которое дает путевку на выход в плей-офф.

«Конечно, выводы есть - будем разбирать ошибки, у нас проводится видеоразборы каждой игры. Будем готовиться дальше. Есть ошибки, работаем. Но есть отдача - самое главное», - сказал тренер команды «Витязь» из Наро-Фоминска Игорь Кольцов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Юноши наро-фоминского «Витязя» проводят первый полноценный сезон в первенстве Московской области. Пока команда занимает промежуточное 3-е место в группе «Б», которое дает путевку на выход в плей-офф.

«Конечно, выводы есть - будем разбирать ошибки, у нас проводится видеоразборы каждой игры. Будем готовиться дальше. Есть ошибки, работаем. Но есть отдача - самое главное», - сказал тренер команды «Витязь» из Наро-Фоминска Игорь Кольцов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».