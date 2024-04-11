Хоккейная команда из Лобни привезла серебряный кубок с соревнований в Сочи

Под руководством опытного тренера Ивана Швыркова, команда «Pride» уже второй сезон подряд демонстрирует выдающиеся результаты. Успехи команды стали важным вкладом в спортивную историю Лобни и вдохновением для молодых спортсменов города.

Напомним, что в городском округе Лобня большое внимание уделяется развитию спорта и созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди жителей всех возрастов. В прошлом году после реконструкции был открыт стадион «Труд», ставший одним из центров спортивной жизни города.

В округе планируется строительство нового современного спортивного комплекса с бассейном.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

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