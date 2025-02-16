16 февраля 2025, 17:08

Хоккеисты в Дубне смогут бесплатно тренироваться на катке «Волна»

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В Дубне в рамках губернаторской программы были открыты два катка: на стадионе «Волна» и на Молодежной поляне. С момента их открытия более 50 тысяч местных жителей и гостей города уже успели насладиться катанием.

Эти катки особенно востребованы в условиях аномально теплой зимы, которая наблюдается в регионе. Несмотря на мягкую погоду, тысячи дубненцев активно занимаются зимними видами спорта.

Однако хоккеисты обратились с просьбой выделить время для тренировок, так как этот вид спорта пользуется большой популярностью среди местных жителей. Недавно в Дубне прошел «Матч Легенд», в котором участвовали известные хоккеисты и звезды сериала «Молодежка». Запросы на открытие сеансов поступали также от хоккейных клубов из соседних регионов, включая Кимры.

С 15 февраля на катке «Волна» начнутся бесплатные хоккейные сеансы для всех желающих. Они будут проходить по субботам с 10:30 до 12:00, а также по средам и пятницам с 10:00 до 11:30.

Хоккей Дубна
16 февраля 2025, 17:23
Роспотребнадзор проверил качество воды в Белом озере в Шатуре
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Администрация муниципального округа Шатура получила официальное письмо от Управления Роспотребнадзора по Московской области, адресованное главе округа Николаю Прилуцкому. В документе сообщается, что качество воды в озере Белое соответствует всем нормам, и никаких отклонений от микробиологических стандартов не обнаружено.

Согласно информации от Воскресенского территориального отдела Роспотребнадзора, содержание нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ в пробах воды также находится в пределах допустимых значений.

Стоит отметить, что в начале февраля жители деревни Дубасово заметили на поверхности озера пятна неизвестного происхождения. В ответ на эти тревоги Николай Прилуцкий поручил комиссии провести выездную проверку, в ходе которой были оценены состояние воды и проведены беседы с обеспокоенными местными жителями. Пробы воды были отправлены на анализ.

«Мы продолжаем разбираться в причинах появления пятен на воде: столкнулись ли мы с необычным природным явлением или это дело рук людей. Ждем ещё результатов исследований воды и экспертного мнения от министерства экологии и природопользования Московской области», - прокомментировал ситуацию глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Роспотребнадзор Шатура
16 февраля 2025, 17:14
Более 1,5 тысячи жителей Дубны прошли диспансеризацию с начала 2025 года
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С начала 2025 года более 1,5 тысяч жителей Дубны прошли комплексное обследование в городской больнице. Данная диспансеризация направлена на профилактику различных заболеваний и их раннее выявление.

В процессе обследования можно обнаружить такие недуги, как сахарный диабет, болезни дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также новообразования и другие патологии.

Для эффективного выявления заболеваний поликлиники городской больницы Дубны оснащены современными диагностическими аппаратами, включая флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, МРТ, а также ультразвуковые и функциональные диагностические устройства. Прием пациентов осуществляют высококвалифицированные специалисты: терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи и другие. После обследования жители могут получить консультацию у нужного врача и, при необходимости, пройти эффективное лечение. Кроме того, результаты анализов и исследований можно обсудить с врачом через телемедицинскую консультацию, не посещая поликлинику.

Главный врач больницы в Дубне Игорь Давронов отметил, что работу поликлиник организовали не только в будние дни, но и по субботам. Также на базе передвижного медицинского комплекса проводятся выезды в парки.

«Мы делаем все возможное, чтобы каждый житель Дубны нашел время для диспансеризации и позаботился о своем здоровье», - отметил он.

Дубна Диспансеризация
16 февраля 2025, 14:42
Уроки к годовщине освобождения Будапешта от немецких войск прошли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках состоялась серия уроков истории для жителей, приуроченных к годовщине освобождения Будапешта в годы Великой Отечественной войны. Одним из таких мероприятий стали занятия в лицее № 10, где для учеников была организована интеллектуальная игра с участием депутата Совета депутатов Юлии Мамай.

Подобные мероприятия также прошли в образовательном учреждении деревни Подолино и в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов рассказали участникам о ходе Будапештской операции.

«Операция по освобождению Будапешта длилась с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года и отличалась своей затяжностью и ожесточённостью. Мы гордимся нашими солдатами, которые являются настоящими примерами мужества и патриотизма», - отметила Юлия Мамай.

В лицее № 15 депутат химкинского Совета Надежда Смирнова провела параллели между освобождением венгерской столицы в 1945 году и текущей специальной военной операцией на Украине.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов в своем видеообращении подчеркнул, что в Химках уделяется особое внимание патриотическому воспитанию жителей. С начала июля в округе реализуется масштабная общественная программа, направленная на укрепление связи между поколениями. В рамках этой программы проводятся различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные события и встречи с ветеранами и участниками СВО.

Химки История Великая Отечественная война
16 февраля 2025, 14:39
Капоэйристы из Химок стали призерами рейтинговых соревнований в Москве
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники студий капоэйры из многофункционального социального комплекса «Восход» и школы № 27 представили Химки на рейтинговых соревнованиях в Москве, где юные спортсменки завоевали одну золотую и две серебряные медали. В турнире приняли участие более 50 атлетов из столицы и Московской области.

Татьяна Стрельцова из Химок стала победительницей в возрастной категории от шести до семи лет. Серебряную медаль в категории 10-11 лет завоевала Виктория Денисова, а Есения Росс заняла второе место среди спортсменов 14-15 лет.

«В нашем муниципалитете капоэйрой занимаются около 150 человек. Этот вид спорта сочетает акробатику и элементы боевого искусства, что способствует развитию выносливости и реакции у детей», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Также стоит отметить, что 23 февраля в Москве пройдут Первенство и Чемпионат города по капоэйре, в которых примут участие более 120 спортсменов из различных городов и регионов страны.

Спортсмены Химки

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