Хоккеисты в Дубне смогут бесплатно тренироваться на катке «Волна»

Эти катки особенно востребованы в условиях аномально теплой зимы, которая наблюдается в регионе. Несмотря на мягкую погоду, тысячи дубненцев активно занимаются зимними видами спорта.

Однако хоккеисты обратились с просьбой выделить время для тренировок, так как этот вид спорта пользуется большой популярностью среди местных жителей. Недавно в Дубне прошел «Матч Легенд», в котором участвовали известные хоккеисты и звезды сериала «Молодежка». Запросы на открытие сеансов поступали также от хоккейных клубов из соседних регионов, включая Кимры.

С 15 февраля на катке «Волна» начнутся бесплатные хоккейные сеансы для всех желающих. Они будут проходить по субботам с 10:30 до 12:00, а также по средам и пятницам с 10:00 до 11:30.