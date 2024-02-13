Хоккеисты молодежной команды «Русские Витязи» провели мастер-класс для детей в Балашихе

Спортсмены провели с ребятами разминку, разобрали технику катания. На тренировку пришли около 30 детей. Их разделили на пять команд и устроили небольшие соревнования. Встречу с опытными хоккеистами организовали представители клуба «Витязь» и управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи.

«Это замечательная возможность для наших детей почувствовать вкус игры плечом к плечу с настоящими хоккеистами. Эта коробка - единственная в микрорайоне Южный, она стоит на балансе спорткомплекса „Союз“, поэтому стараемся чаще ее использовать. Проводим здесь турнир „Шлем и краги“», - рассказал директор спорткомплекса «Союз» Антон Орешков.

Детей тренировали нападающие молодежной команды Андрей Кузнецов, Артем Елагин и защитники Савва Крюк, Кирилл Недоспелов и Захар Фоменко.

«Русские Витязи» в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сейчас занимают 3-е место в дивизионе «Запад-Серебряный». Клуб проводит матчи в Ледовом дворце «Арена Балашиха» имени Ляпкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе после реконструкции открыли стадион «Труд».

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