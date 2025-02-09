09 февраля 2025, 20:18

Хоккеисты из Подольска обыграли ярославский «Локомотив» на первенстве Москвы

Читайте нас в: Google Новости

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялся матч 22-го тура первенства Москвы среди юношей 2010 года рождения. Хозяева льда встретились с командой из Ярославля — «Локомотивом».

«Локомотив» открыл счет на шестой минуте игры, однако подольские хоккеисты оперативно ответили точным броском. Во втором периоде игроки «Витязя» продемонстрировали уверенную игру, отправив в ворота соперников две шайбы. Финальную точку в матче подольчане поставили в третьем периоде, завершив встречу со счетом 4:2.

Голами в составе «Витязя» отметились Алексей Яковлев, Алексей Домогатский, Леонид Аршинов и Тимур Мустафин. Тренер команды Игорь Декин подчеркнул, что ребята проявили настоящий характер и волю к победе.

После 22-х игр подольская команда имеет в активе 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Витязь» вновь встретится с ярославской командой - на этот раз их соперником станет «Локомотив - 2004».

Подольск Хоккей
09 февраля 2025, 20:08
Презентация детской книги о добрых делах прошла в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В Подольском выставочном зале состоялась презентация детской книги «Сказка о госте из будущего или Как попасть в бюро добрых дел». Авторами книги выступили председатель территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская» Надежда Бирюкова и директор издательства «Театр Сергея и Надежды „Сапфир“ Сергей Кузин.

Главный герой книги - инопланетянин Тосик, который вдохновляет детей и подростков на добрые поступки, дружбу и стремление к лучшему будущему.

На мероприятии дизайнер Наталья Советская представила коллекцию спортивной одежды с символикой Тосика, что стало ярким дополнением к презентации. По словам Советской, персонаж Тосик стал не только героем книги, но и символом движения Территориального общественного самоуправления в России. Его миссия - популяризация здорового образа жизни и создание творческой и нравственной среды для детей, подростков и взрослых.

В рамках программы выступили вокальный ансамбль «Незабудки» с песней «Прекрасное далеко» и хореографический коллектив «Фристайл». Презентацию посетили более 100 человек, включая представителей администрации Городского округа Подольск, среди которых были председатель Совета депутатов Алексей Никулин и заместитель главы округа Ольга Шашкова.

Авторы книги подарили подольским библиотекам 105 экземпляров приключений Тосика, чтобы как можно больше детей смогли познакомиться с его историей.

Книги Одежда Подольск
09 февраля 2025, 19:55
Юные борцы из Подольска стали призерами всероссийского турнира
Пресс-служба администрации Подольска
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске завершился XVII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева. За два дня соревнований на ковер вышли около 200 спортсменов из 23 регионов России.

Подольск представили пять борцов, которые добились впечатляющих результатов, завоевав три золотые и одну бронзовую медали.

Победителями турнира стали представители спортшколы «Космос» и Федерации греко-римской борьбы Подольска. Золотые награды в своих весовых категориях завоевали Максим Головенчиц, Арсений Исмаилов и Матвей Головенчиц. Бронзу в категории до 92 килограммов взял Сергей Захаров.

Интересно, что финал в весовой категории до 51 килограмма для Матвея Головенчица оказался самым легким - его соперник из Волгограда не смог выйти на ковер из-за травмы. Аналогичная ситуация произошла в схватке за третье место в категории до 92 килограммов: противник Сергея Захарова также не смог участвовать в поединке.

Теперь подольские борцы готовятся к новому важному старту. Уже в марте они отправятся в Суздаль, где примут участие в первенстве России среди юношей.

Спортсмены Подольск
09 февраля 2025, 19:13
Подмосковные фигуристы стали призерами первенства России
Федерация фигурного катания на коньках России
Читайте нас в: Google Новости
Фигуристы из Подмосковья Елизавета Малеева и Матвей Самохин завоевали серебро на первенстве России. Об этом сообщили в Минспорта Московской области.

В танцах на льду по итогам двух программ они набрали 176,00 баллов. Победителями стали москвичи Василиса Григорьева и Евгений Артющенко.

«Это была победа над собой, потому что у нас в пятницу не задалась тренировка произвольного танца. Огромное спасибо нашему тренерскому штабу за поддержку, мы катались в удовольствие», - прокомментировали подмосковные фигуристы.

Отмечается, что первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит с 5 по 9 февраля в Саранске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены Подольск
09 февраля 2025, 18:35
Новые секции самбо откроют в Подольске в рамках президентского проекта
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов заявил о планах активного развития спорта в школах с целью укрепления здоровья подрастающего поколения и подготовки будущих защитников Родины. Одной из ключевых задач является создание условий для физического и морального развития школьников, вне зависимости от их дальнейших жизненных путей.

Осенью 2024 года более 300 молодых людей из Подольска вступили в ряды Вооруженных сил России. Все новобранцы прошли обязательное медицинское обследование и профессионально-психологическую оценку. По словам Артамонова, уже ведется подготовка к весенней призывной кампании, однако глава округа подчеркнул, что спортивное развитие важно не только для будущих военнослужащих, но и для тех, кто планирует карьеру в других сферах.

«Физическая крепость, здоровье и моральная стойкость - это качества, которые необходимы каждому, независимо от выбранной профессии. Мы продолжим развивать спорт в образовательных учреждениях округа, уделяя особое внимание открытию секций самбо в рамках президентского проекта», - отметил Артамонов.

Особую роль в патриотическом воспитании молодежи играют ветераны и действующие военнослужащие. Григорий Артамонов выразил благодарность тем, кто находит время делиться своим опытом с выпускниками школ Подольска, вдохновляя их на служение Родине.

Одним из ключевых проектов, направленных на развитие спорта, является инициатива «Самбо - в школу!». Этот проект ориентирован на популяризацию самбо как вида спорта и системы самозащиты без оружия. В рамках программы школьников обучают основам здоровья и безопасности, а также воспитывают в них чувство национального единства, уверенности в себе и конкурентоспособности.

Развитие спортивной инфраструктуры и внедрение таких проектов помогут сформировать сильное и здоровое поколение, готовое к любым вызовам.

Спортсмены Подольск Патриотизм

Новости по теме