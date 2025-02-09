Хоккеисты из Подольска обыграли ярославский «Локомотив» на первенстве Москвы

«Локомотив» открыл счет на шестой минуте игры, однако подольские хоккеисты оперативно ответили точным броском. Во втором периоде игроки «Витязя» продемонстрировали уверенную игру, отправив в ворота соперников две шайбы. Финальную точку в матче подольчане поставили в третьем периоде, завершив встречу со счетом 4:2.

Голами в составе «Витязя» отметились Алексей Яковлев, Алексей Домогатский, Леонид Аршинов и Тимур Мустафин. Тренер команды Игорь Декин подчеркнул, что ребята проявили настоящий характер и волю к победе.

После 22-х игр подольская команда имеет в активе 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Витязь» вновь встретится с ярославской командой - на этот раз их соперником станет «Локомотив - 2004».