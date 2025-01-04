Хоккеисты из Можайска победили в товарищеском матче с «Армадой» из Одинцова

Сколько нужно подстричь овец, чтобы утеплить юрту? Зачем исследовать жизнь кочевых народов? Как подружиться с верблюдом? На все эти вопросы ответила ведущая 360.ru Елена Кононова, которая отправилась на семейный отдых в уникальный этнографический парк «Кочевник», расположенный недалеко от Сергиева Посада.

Она отметила, что проект «Зима в Подмосковье» позволяет самостоятельно опробовать туристические маршруты. При этом найти развлечения на любой вкус можно при помощи туристического портала Московской области.

Добраться до этнографического парка «Кочевник» можно по Мытищинской Хорде, которую не так давно открыли в Подмосковье. Расположена достопримечательность в селе Морозово в Сергиево-Посадском городском округе. Для посетителей на автомобилях предусмотрена вместительная парковка.

На территории парка расположена самая большая юрта в России, диаметром 15 метров.

«Юрта - это дом кочевника. Здесь представлено замечательное убранство народов Севера. Если вы посмотрите, мы представляем на территории парка Чукчей», - поделилась экскурсовод Татьяна Ковтун, специализирующаяся на Монголии.

Она также рассказала, что юрта разбирается и собирается женщинами с детьми, а не мужчинами. При этом при входе в жилище запрещается наступать на порог - через него нужно перешагнуть.

«При правлении Чингисхана, если хотели объявить войну, никто никому ничего не говорил, стоило только врагу открыть юрту, поставив ногу на порог, и тем самым он объявлял войну хозяину юрты», - отметила Татьяна Ковтун.

Отдельное внимание экскурсовод уделила строительству юрт, а именно - установке опор, которые предотвращают разрушение жилища во время сильных снегопадов. Кроме того, крышу поддерживают специальные жерди, образующие каркас.

«После того, как установили жерди, юрта укрывается войлоком. Войлок - это стриженные овечки и бараны. <…> 300-350 голов скота требуется для этого», - рассказала Татьяна Ковтун.

Также на территории парка расположен вольер с верблюдами, где гости смогут пообщаться с животными.