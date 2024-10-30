30 октября 2024, 17:04

Хоккеисты из Химок стали победителями областного первенства

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первенство Московской области по хоккею провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор». Юные спортсмены из Химок стали чемпионами соревнований.

Матч между хоккеистами 2012–2013 годов «Химки» и спортсменами из Черноголовки завершился со счетом 4:2. Помимо этого, ребята 2014–2015 годов рождения сразились с командой «Металлист» из Королева, а юные химчане 2008–2009 годов рождения вышли на лед против спортсменов из Раменского.

«У нас состоялась игра регулярного чемпионата Московской области по хоккею. Такие соревнования проходят еженедельно. Идет регулярный чемпионат, ребята борются за попадание в плей-офф и финал „Золотой шайбы“. От Химок у нас участвуют четыре возрастных категории. Ребята регулярно занимаются спортом, уже сейчас мы стремимся показывать хорошие результаты, становиться призерами и ездить на финал „Золотой шайбы“, - рассказал заведующий отделением хоккея школы по зимним видам спорта Дмитрий Сергеев.

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Спортсмены Химки Хоккей
30 октября 2024, 18:16
Акция «Ночь искусств» пройдет во всех музеях Ленинского округа 4 ноября
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Более 20 различных мероприятий ждут жителей и гостей Ленинского округа в рамках всероссийской акции. Все музейные и экскурсионные программы были созданы специально для «Ночи искусств».

В «Горках Ленинских» уникальные экскурсии с 12:00 до 20:00 пройдут в музее «Кабинет и квартира Ленина в Кремле», мемориальном гараже, научно-культурном центре, усадьбе «Горки» и музее крестьянского быта. Гостям покажут коллекции из фондов, которые нельзя увидеть в другие дни.

Мероприятия «Ночи искусств» будет интересны посетителям любого возраста. Взрослые смогут погрузиться в атмосферу советского периода в научно-культурном центре, где откроется универмаг и будут обустроены тематические зоны для фотосессий. Также состоится концерт-моноспектакль по творчеству Владимира Маяковского и кинопоказ. На выставке советских денег расскажут об истории монет и банкнот.

Для самых маленьких участников акции в Южном флигеле усадьбы «Горки» будут работать три творческие мастерские.

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Музеи Общественные акции Ленинский округ
30 октября 2024, 18:06
Глава Ленинского округа наградил более 50 волонтеров
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню добровольца Подмосковья, прошло в детской школе искусств «Видное». На церемонии подвели итоги работы добровольческих организаций за 2024 год.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов наградил благодарственными письмами более 50 самых активных добровольцев и поблагодарил их за большой вклад в развитие волонтерского движения и активную гражданскую позицию.

Медали «За гражданское мужество» получили глава и заместитель руководителя военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица и Ольга Далимаева, а также волонтер Сергей Егоров. Руководитель волонтерской группы «Видное Za Победу» Екатерина Печеных и супруга бойца специальной военной операции, глава клуба «Жены семей мобилизованных» Анна Морозова были отмечены медалью «За содействие СВО».

Станислав Каторов рассказал, что с начала СВО волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители Ленинского округа отправили на фронт более 20 партий гуманитарной помощи - около 200 тонн. Только в День города было собрано 24 тонны груза для жителей Курской области.

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Благотворительность Волонтеры Ленинский округ
30 октября 2024, 18:01
Депутаты в Воскресенске провели встречу с предпринимателями округа
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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На базе Общественной приемной партии «Единая Россия» в Воскресенске состоялась встреча, в ходе которой партийцы обсудили актуальные вопросы взаимодействия с представительницами малого и среднего бизнеса округа. На повестке дня стояли инициативы по улучшению условий для предпринимательства и пути взаимодействия с местными властями.

Депутат Совета депутатов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил важность таких мероприятий для женщин-предпринимателей, подчеркнув, что обмен опытом и создание поддерживающей среды помогут предпринимательницам стать еще более успешными и внести значительный вклад в экономику региона.

Подобные встречи представляют собой уникальную возможность для роста, обмена идеями, профессиональной поддержки и дружеского общения. Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Единой России» - «Предпринимательство» и «Женское движение Единой России», что подчеркивает важность развития бизнес-сообщества и поддержки женщин в бизнесе.

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Бизнес Воскресенск
30 октября 2024, 17:37
Новую лесопожарную станцию открыли в Раменском
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесопожарная станция первого типа «Кратово» Виноградовского-Егорьевского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» открылась в Раменском округе. Ее построили в 2024 году по программе «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы». В Комлесхозе региона отметили, что станция поможет эффективно координировать тушение пожаров.

«Открытие новой современной ЛПС обеспечит оперативное реагирование и ликвидацию лесных пожаров на территории двух муниципалитетов: Раменского и Люберцы, отличающихся крайне высокой антропогенной нагрузкой на лесной фонд», - отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Станция расположена в центре обслуживаемой зоны, что позволяет быстро реагировать на возгорания. На базе «Кратово» работают десять специалистов и размещены десять единиц техники. Здание включает отапливаемый бокс на три автомобиля, склад противопожарного оборудования, а также служебные помещения с комнатой отдыха, медкабинетом и душевой.

Лесные пожары

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