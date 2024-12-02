Хоккеисты «Динамо» обыграли «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ в Мытищах

Московские хоккеисты в первом периоде получили преимущество, забросив до перерыва две шайбы. Во втором периоде Иэн Маккошен забил в ворота «Динамо» ответный гол, но москвичам удалось отыграться. После этого отличился Лукас Локхарт, что позволило динамовцам увеличить отрыв. Однако Ян Дрозг сократил отставание «Куньлунь Ред Стар» до минимума.

В третьем периоде ни одной из команд не удавалось поразить ворота соперника почти до самого финального свиста. На последней минуте основного времени счет удалось сравнять Ярославу Лихачеву, дебютировавшему в составе китайской команды. В итоге матч завершился со счетом 4:4.

В овертайме удача была на стороне «Динамо», которому удалось в результате быстрой атаки вырвать победу со счетом 5:4.

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