Хоккеистки из Дмитрова и Воскресенка сыграют 3 матча подряд в рамках ЖХЛ

Игры пройдут 15, 16 и 18 ноября в Воскресенске, в Ледовом дворце «Химик». Местный женский хоккейный клуб «7.62» на родном льду примет ЖХЛ «Торнадо» из Дмитрова. Для обеих команд это будут первые игры после перерыва на матчи сборной.

Клубы соседствуют в турнирной таблице ЖХЛ. Дмитровчанки занимают шестую строчку, а хоккеистки из Воскресенска - седьмую. В истории противостояния команд, в 11 из 12 матчей побеждали спортсменки из Дмитрова.

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