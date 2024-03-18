18 марта 2024, 17:55

Хоккеист из Ступина установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за один матч

фото: "СКА-Нева" (https://neva.ska.ru/)
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Выпускник ступинского хоккейного клуба «Капитан» Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за одну игру. В четвертом матче плей-офф с тульским клубом АКМ вратарь клуба «СКА-Нева» отразил 124 броска, пропустив одну шайбу.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, игровое время матча превысило 158 минут. Эта игра стала второй по продолжительности в истории хоккейной лиги.

Прежний рекорд принадлежал вратарю Александру Бородуле. Он отразил за один матч 107 бросков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Рекорды Ступино
18 марта 2024, 18:05
Премьеру семейного спектакля «Сказка о потерянном времени» представят в Мелихове 24 марта
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
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Музей-заповедник Чехова «Мелихово» покажет премьеру семейного спектакля «Сказка о потерянном времени» 24 марта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мелиховский театр представит зрителям знакомую с детства сказку Евгения Шварца о том, как злые волшебники наказали школьников за лень и безделье, превратив их в стариков.

В этом театральном путешествии не обойдется без удивительных превращений, путаницы во времени и возрасте, волшебства, которое обязательно поможет, если искренне поверить в него.

Начало спектакля - в 12:00. Подробности - на сайте chekhovmuseum.com.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Чехов Премьеры Спектакль Театры
18 марта 2024, 18:05
Состояние техники для тушения лесных пожаров проверили в Ступине
Комитет лесного хозяйства МО
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Специализированную технику в проверили на готовность к пожароопасному сезону в Ступине. Инспекторы оценили состояние машин, инструментов и инвентаря.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, специалисты проверили состояние лесопатрульной техники, бензоинструмента, противопожарного оборудования и инвентаря, а такжераспорядительную документацию по охране лесов от пожаров на этот год.

В результате инспекторы не выявили недочетов.

Проверки в лесничествах региона начались 1 февраля. Особое внимание уделяют укомплектованности штата и готовность оборудования и снаряжения.

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Пожары Лесные пожары
18 марта 2024, 18:02
Рекордно высокую явку зафиксировали в Химках на выборах президента
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Выборы президента в Химках прошли без нарушений и с высокой явкой избирателей на всех 119 участках городского округа. Напомним, голосование прошло с 15 по 17 марта. По предварительным данным Центризбиркома, победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов.

Обработка 100% протоколов показала, что Владимир Путин получил поддержку более 76 миллионов избирателей. Общая явка на выборах составила 77,44%, что является рекордным показателем для президентских выборов в стране.

«В своем обращении Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новые нацпроекты – «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Я уверена, что их реализация даст новый импульс для развития нашей страны и повысит качество жизни», - сказала депутат городского округа Химки Ирина Спирина.

На голосовании были задействованы системы видеонаблюдения на избирательных участках и прилегающих территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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Химки Выборы
18 марта 2024, 17:59
Бесплатные показы всероссийского фестиваля анимационного кино пройдут в Подмосковье
Креативное бюро «Регион»
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Всероссийская акция «Открытая Премьера» снова пройдет в Подмосковье. Зрители смогут увидеть новые мультфильмы, представленные на Открытый фестиваль анимационного кино в Суздале. Подробности сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Суть акции - публичный показ мультфильмов фестивальной программы, а также зрительское голосование за понравившуюся картину. Юные подмосковные жители смогут внести свой вклад в выбор победителя наравне со сверстниками со всей России. Ленту, набравшую наибольшее количество голосов, назовут на церемонии закрытия фестиваля 24 марта.

Показы анимации пройдут в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках Подмосковья. С расписанием можно ознакомиться по ссылке. Вход на все показы - свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кино Премьеры Фестивали

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