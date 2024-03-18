Хоккеист из Ступина установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за один матч
Выпускник ступинского хоккейного клуба «Капитан» Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за одну игру. В четвертом матче плей-офф с тульским клубом АКМ вратарь клуба «СКА-Нева» отразил 124 броска, пропустив одну шайбу.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, игровое время матча превысило 158 минут. Эта игра стала второй по продолжительности в истории хоккейной лиги.
Прежний рекорд принадлежал вратарю Александру Бородуле. Он отразил за один матч 107 бросков.
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