Хоккеист из Ступина установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за один матч

Музей-заповедник Чехова «Мелихово» покажет премьеру семейного спектакля «Сказка о потерянном времени» 24 марта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мелиховский театр представит зрителям знакомую с детства сказку Евгения Шварца о том, как злые волшебники наказали школьников за лень и безделье, превратив их в стариков.

В этом театральном путешествии не обойдется без удивительных превращений, путаницы во времени и возрасте, волшебства, которое обязательно поможет, если искренне поверить в него.

Начало спектакля - в 12:00. Подробности - на сайте chekhovmuseum.com.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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