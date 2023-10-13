Хоккеист Иван Выдренков из Балашихи дебютировал в КХЛ

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Иван родился в Балашихе в 2004 году, и сделал первые шаги в спорте в родном городе. Он также тренировался в московской школе «Северная звезда».

«Начал играть в хоккей в Балашихе, когда мне было четыре года. Тогда построили новый ледовый дворец. Папин друг предложил сначала играть самому отцу. Затем им обоим понравилось, и они решили отдать меня в хоккей. Пришел раньше набора своего года рождения, из-за чего изначально занимался со старшими ребятами. В следующем сезоне перешел в группу ровесников», - рассказал Иван Выдренков.

Его отмечают не только на клубном уровне. Ивана вызвали в молодежную сборную России U20 для подготовки к Кубку Будущего. На сегодняшний день в своей спортивной карьере Иван сыграл 118 матчей и набрал 31 очко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов в этом году.

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