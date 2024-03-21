«Хочу квартиру с двумя балконами, и все». Жилец подлежавшего сносу дома в Одинцове — о 5-летнем конфликте

Дом расселили пять лет назад, чтобы построить новый комплекс от компании ПИК. Однако последний жилец никак не соглашался на варианты для переезда.

У мужчины была трехкомнатная квартира с двумя балконами. Он принципиально не хотел съезжать, поскольку по реновации ему не давали жилплощадь с таким же количеством балконов.

«Я шесть судов выиграл. Нервов они потрепали нормально. А про седьмой суд даже мой юрист сказал, что, скорее всего, еще один не выиграем. Скорее всего, нас с ребенком просто оттуда выкинут и надо брать то, что есть. От безвыходности я пошел и взял то, что было. Сейчас там проживаем. Это постоянное жилье, которое дали взамен квартиры. Район рабочего поселка Новоивановское - мне там дали мне две квартиры: двушку и однушку. Я сразу сказал, что этот вариант мне не нравится. У нас была трехкомнатная квартира в Одинцове. Скажу больше: квартиры я сразу поставил на продажу и одну из них даже уже продал. Продал ее ради того, чтобы в итоге у нас была трехкомнатная квартира с двумя балконами», - сказал Сергей Шавлов для «360».

По словам мужчины, процесс перепродажи новых квартир принес ему немало хлопот.

«Я сейчас перепродаю эти квартиры и думаю: не придет ли налог в конце года, не будет ли других вопросов. Мне все эти квартиры не нужны, я сразу сказал. Меня просто поставили в такие рамки. Я просто хочу спокойно жить в трехкомнатной квартире с двумя балконами, вот и все», - объяснил мужчина.

Три года без отопления Снос пятиэтажного дома на улице Ракетчиков в Одинцове - событие, приковавшее к себе много внимания еще пять лет назад. Тогда его расселили по реновации , но вплоть до сегодняшних дней не могли приступить ко второму этапу. Оставался последний жилец - мужчина, категорично не согласный с переездом. Сергей Шавлов сразу дал понять: трехкомнатную квартиру с двумя балконами он согласен обменять только на такую же. Об итогах борьбы за свои права он рассказал «360».

На протяжении нескольких лет в Одинцове стояла заброшенная пятиэтажка - там Шавлов оставался даже в условиях пандемии. Будучи на самоизоляции, он лишился электричества и отопления. Мужчина переехал после Нового года в 2024 году.

Сергей Шавлов - глава многодетной семьи. По его словам, не был против диалога с застройщиком, но осенью 2020 года отключили газ и отопление. Свет подавали с перебоями. Тогда мужчина жил в своей квартире на самоизоляции, а жену с детьми к тому моменту перевез в Белоруссию, оттуда его супруга.

«Три с половиной года я жил без отопления, три с половиной года. Никогда этого не прощу. Они завели разговор, мол, раз устраивает вас, то живите. Но меня это не устраивает. Еще раз подчеркиваю: меня это не устраивает. Если забираете трехкомнатную квартиру, не надо мне ни две квартиры, ни восемь. Они мне не нужны. Мне нужна одна трехкомнатная квартира с двумя балконами. Почему я теперь должен извращаться, продавать две квартиры? Почему они мне таким образом усложняют жизнь», - объяснил мужчина.

Сама история с многоэтажкой на улице Ракетчиков в Одинцове на сегодняшний день решена. Уже начался снос дома. Сергей Шавлов занимается перепродажей полученной жилплощади.

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