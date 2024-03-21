«Хочу квартиру с двумя балконами, и все». Жилец подлежавшего сносу дома в Одинцове — о 5-летнем конфликте
Снос пятиэтажного дома на улице Ракетчиков в Одинцове — событие, приковавшее к себе много внимания еще пять лет назад. Тогда его расселили по реновации, но вплоть до сегодняшних дней не могли приступить ко второму этапу. Оставался последний жилец — мужчина, категорично не согласный с переездом. Сергей Шавлов сразу дал понять: трехкомнатную квартиру с двумя балконами он согласен обменять только на такую же. Об итогах борьбы за свои права он рассказал «360».
Дом расселили пять лет назад, чтобы построить новый комплекс от компании ПИК. Однако последний жилец никак не соглашался на варианты для переезда.
У мужчины была трехкомнатная квартира с двумя балконами. Он принципиально не хотел съезжать, поскольку по реновации ему не давали жилплощадь с таким же количеством балконов.
«Я шесть судов выиграл. Нервов они потрепали нормально. А про седьмой суд даже мой юрист сказал, что, скорее всего, еще один не выиграем. Скорее всего, нас с ребенком просто оттуда выкинут и надо брать то, что есть. От безвыходности я пошел и взял то, что было. Сейчас там проживаем. Это постоянное жилье, которое дали взамен квартиры. Район рабочего поселка Новоивановское - мне там дали мне две квартиры: двушку и однушку. Я сразу сказал, что этот вариант мне не нравится. У нас была трехкомнатная квартира в Одинцове. Скажу больше: квартиры я сразу поставил на продажу и одну из них даже уже продал. Продал ее ради того, чтобы в итоге у нас была трехкомнатная квартира с двумя балконами», - сказал Сергей Шавлов для «360».
По словам мужчины, процесс перепродажи новых квартир принес ему немало хлопот.
«Я сейчас перепродаю эти квартиры и думаю: не придет ли налог в конце года, не будет ли других вопросов. Мне все эти квартиры не нужны, я сразу сказал. Меня просто поставили в такие рамки. Я просто хочу спокойно жить в трехкомнатной квартире с двумя балконами, вот и все», - объяснил мужчина.
Три года без отопления Снос пятиэтажного дома на улице Ракетчиков в Одинцове - событие, приковавшее к себе много внимания еще пять лет назад. Тогда его расселили по реновации , но вплоть до сегодняшних дней не могли приступить ко второму этапу. Оставался последний жилец - мужчина, категорично не согласный с переездом. Сергей Шавлов сразу дал понять: трехкомнатную квартиру с двумя балконами он согласен обменять только на такую же. Об итогах борьбы за свои права он рассказал «360».
На протяжении нескольких лет в Одинцове стояла заброшенная пятиэтажка - там Шавлов оставался даже в условиях пандемии. Будучи на самоизоляции, он лишился электричества и отопления. Мужчина переехал после Нового года в 2024 году.
Сергей Шавлов - глава многодетной семьи. По его словам, не был против диалога с застройщиком, но осенью 2020 года отключили газ и отопление. Свет подавали с перебоями. Тогда мужчина жил в своей квартире на самоизоляции, а жену с детьми к тому моменту перевез в Белоруссию, оттуда его супруга.
«Три с половиной года я жил без отопления, три с половиной года. Никогда этого не прощу. Они завели разговор, мол, раз устраивает вас, то живите. Но меня это не устраивает. Еще раз подчеркиваю: меня это не устраивает. Если забираете трехкомнатную квартиру, не надо мне ни две квартиры, ни восемь. Они мне не нужны. Мне нужна одна трехкомнатная квартира с двумя балконами. Почему я теперь должен извращаться, продавать две квартиры? Почему они мне таким образом усложняют жизнь», - объяснил мужчина.
Сама история с многоэтажкой на улице Ракетчиков в Одинцове на сегодняшний день решена. Уже начался снос дома. Сергей Шавлов занимается перепродажей полученной жилплощади.
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