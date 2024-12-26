26 декабря 2024, 22:34

«Хочется верить в волшебство». Воробьев рассказал о новогоднем чуде для детей из клиники Рошаля

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Для детей важно верить в добро и волшебство, поэтому в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля приехали Дед Мороз и Снегурочка. О празднике для ребят в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Перед Новым годом всегда хочется верить в добро и волшебство. Неважно, взрослый ты или ребенок. Для наших детей это особенно важно. В наш Детский клинический центр имени Рошаля приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы порадовать ребят, которые сейчас проходят там лечение. Передали подарки, поиграли, весело провели время», - отметил глава региона.

Андрей Воробьев выразил надежду, что накануне одного из самых главных праздников дети стали немного счастливее и будут и дальше верить в чудеса.

Ранее в Подмосковье провели новогоднее представление «Рождество в Музыколандии» для детей из семей участников СВО. Губернатор поздравил юных зрителей с предстоящим праздником.

Праздники Дети Андрей Воробьев Новый год Дед Мороз
26 декабря 2024, 22:17
Гала-шоу Ильи Авербуха пройдет в парке Малевича в Одинцове 8 января
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В парке Малевича Одинцовского городского округа на гала-шоу «Чемпионы» выступят знаменитые фигуристы. Продюсером мероприятия станет чемпион Европы и Мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Проект «Чемпионы» уже не первый год радует зрителей Одинцовского округа. В прошлом сезоне на шоу в парке Малевича собрались около 1500 человек. На льду выступили легенды фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, а также другие известные фигуристы, такие как Артем Федорченко, Анастасия Игнатьева, Алексей Усков, Анатолий Сластин и Григорий Забелло.

Ледовое шоу «Чемпионы» состоится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Проект предлагает жителям и гостям региона разнообразные зимние мероприятия. Актуальную информацию можно найти на сайте welcome.mosreg.ru.

Начнется представление 8 января в 19:30. Вход на мероприятие свободный, но стоит учитывать возрастное ограничение: для детей от шести лет.

Одинцово Фигурное катание
26 декабря 2024, 21:11
Отчетный концерт театра песни пройдет в Одинцове 29 декабря
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В Одинцовском округе продолжаются новогодние мероприятия. В Культурно-досуговом центре «Назарьевский» 29 декабря состоится отчетный концерт Театра песни «Лилиум», которым руководит Виктория Ягодина.

Участники коллектива - талантливые юные артисты, которые выступали в популярных телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети». Они также неоднократно побеждали на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

На концерте зрители услышат популярные отечественные и зарубежные хиты в исполнении солистов и ансамблей «Лилиума». Ведущим мероприятия станет актер театра и кино, главный режиссер Одинцовского Центра культурного развития Андрей Лобачевский.

Театр «Лилиум» стал ключевым участником грантового проекта - музыкального спектакля «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Отчетный концерт пройдет в 16:00 по адресу: Одинцовский округ, поселок Назарьево, строение № 39. Мероприятие рассчитано на зрителей старше шести лет.

Праздники Театры
26 декабря 2024, 20:39
Художественный руководитель «Огнива» Гущук получил стипендию губернатора
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Наградили руководителя театра кукол «Огниво» Алексея Гущука стипендией губернатора за постановку спектакля «Слушай, Ленинград!». Ее приурочили к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Художественный руководитель мытищинского театра кукол «Огниво» имени Станислава Железкина» стал обладателем стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области в 2025 году». Заслуженный артист России Алексей Гущук работает в родном театре уже больше девяти лет. Наградили его за патриотический спектакль «Слушай, Ленинград!».

Постановка напоминает зрителям о людях, которые прошли Великую Отечественную войну, о человеческих судьбах, о подвигах на пути к победе. Сюжетную линию построили на истории учительницы музыки из блокадного Ленинграда. Вместе со своими воспитанниками она готовится к концерту вопреки страшным условиям, голоду и постоянным бомбардировкам.

Репетиции спектакля стартуют в ближайшее время, а премьеру запланировали на начало мая 2025 года. Постановка рассчитана на взрослых зрителей и школьников средних и старших классов.

Мытищи Андрей Воробьев Театры Артисты
26 декабря 2024, 19:12
Спартакиада допризывной молодежи города стартовала в Лобне
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В школе № 3 городского округа Лобня состоялось торжественное открытие 38-й Спартакиады допризывной молодежи общеобразовательных учреждений города. Участники мероприятия сдают нормативы по гимнастическому троеборью.

Молодые люди на спартакиаде показали свою силу, выносливость и ловкость. Участники выполняли подтягивания на перекладине, подъем переворотом в упор и отжимания от брусьев.

Уже в феврале стартует следующий этап - военно-прикладное троеборье. А к маю организуют финальное легкоатлетическое троеборье и торжественное награждение по итогам спартакиады.

Победители и призеры получат фирменные медали и переходящий кубок. Его хранит команда-победитель до следующих состязаний.

Как рассказали организаторы спартакиады, соревнования - это не просто проверка физической подготовки, это один из важных шагов на пути к становлению настоящих защитников Родины.

Лобня Молодежь

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