«Хочется верить в волшебство». Воробьев рассказал о новогоднем чуде для детей из клиники Рошаля

«Перед Новым годом всегда хочется верить в добро и волшебство. Неважно, взрослый ты или ребенок. Для наших детей это особенно важно. В наш Детский клинический центр имени Рошаля приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы порадовать ребят, которые сейчас проходят там лечение. Передали подарки, поиграли, весело провели время», - отметил глава региона.

Андрей Воробьев выразил надежду, что накануне одного из самых главных праздников дети стали немного счастливее и будут и дальше верить в чудеса.

Ранее в Подмосковье провели новогоднее представление «Рождество в Музыколандии» для детей из семей участников СВО. Губернатор поздравил юных зрителей с предстоящим праздником.