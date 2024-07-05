Хирургу из Лобни вручили свидетельство на социальную ипотеку

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Жители микрорайона Москвич и глава городского округа Лобня Анна Кротова обсудили результаты и наметили планы по благоустройству территорий. Глава отметила, что микрорайоне уже подготовили котельную к отопительному сезону, отремонтировали покрытие волейбольной площадки и установили уличный фонарь.

Анна Кротова также добавила, что по улице Победы вместо надземной теплотрассы провели подземный трубопровод. Теперь автотранспорт может свободно передвигаться по этой территории.

В планах на 2024 год - обновление детской игровой зоны на улице Ленина, 35, благоустройство площадки бывших очистных сооружений на улице Дачной, 4.

Основные просьбы горожан на встрече: ремонт домов и асфальта, монтаж сеток на вентиляционные отверстия и решение сложностей с управляющими компаниями. Также затронули проблемы пожарной безопасности и незаконного выброса мусора.

Встреча с горожанами прошла в формате выездной администрации. По итогам встречи предложения жителей зафиксировали в протоколе.

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