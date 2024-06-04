Хирургический корпус больницы в Одинцове отремонтируют к концу этого года

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Александр Грицанчук доложил о проведенных встречах с ректорами Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова. Достигнута договоренность в кадровом обеспечении.

«Проводится аудит нагрузки на каждого врача в поликлиниках и амбулаториях округа, с целью оптимизации врачей в особенно напряженные районы, также особое внимание уделяется Фельдшерско-акушерским пунктам - усиление их врачебным составом для удовлетворения потребностей населения», - рассказала Татьяна Одинцова.

Новая заведующая поликлиникой № 1 Зухра Азретовна Ахкубекова является врачом-кардиологом и кандидатом медицинских наук. Ранее она занимала должность заведующего кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда в Москве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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