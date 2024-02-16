Хирургический корпус больницы в Одинцове капитально отремонтируют к концу 2024 года

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ремонтные работы в хирургическом корпусе областной больницы. Сейчас строители штукатурят стены, устанавливают энергоэффективные стеклопакеты из алюминия, занимаются гидроизоляцией фундамента, завершают монтаж системы отопления и готовятся к обустройству вентилируемых фасадов.

После капремонта в хирургическом корпусе появятся комфортабельные четырехместные палаты с санузлами и операционный блок. Также расширят реанимационное отделение, установят аппарат МРТ и оборудуют помещение для компьютерной томографии. Цветовое оформление выполнят в соответствии с брендбуком Министерства здравоохранения Московской области.

Кроме того, в обновленном отделении экстренной госпитализации внедрят систему распределения пациентов на три потока: «зеленый» − пациент в удовлетворительном состоянии получит помощь в течение часа; «желтый» − пациент в состоянии средней тяжести, врач проведет оперативный осмотр; «красный» − пациента в критическом состоянии немедленно доставят в противошоковую палату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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«На площадке задействовано 70 человек, по мере добавления новых работ их число вырастет до 150. Далее в планах установка систем вентиляции и подачи медицинских газов, монтаж электрики и слаботочки. Весной начнутся отделочные работы и строительство входных групп. Работы идут в графике и должны завершиться до конца 2024 года», - сказал Андрей Иванов.