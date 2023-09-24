Хирургический центр ГКБ Реутова отремонтируют в этом году

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Специалисты утеплят стены, перекрасят из песочного цвета в серый, заменят окна, откосы и отливы, установят кондиционеры. Прилегающую территорию благоустроят. На обновление центра потратят 144 миллиона рублей, которые выделил Минздрав Московской области.

«Переводить пациентов в другие корпуса не планируется. Процесс лечения и проведения операций не будет приостановлен. На время ремонта освобождаются помещения, людей переводят в соседние палаты. После проведения работ - это замена окон, откосов - пациенты вернутся на свои места», - рассказал заместитель главврача больницы Эдуард Прохоров.

Ремонт планируют завершить в течение трех месяцев. На объекте будут работать 25 человек.

«Материалы используются в соответствии с брендбуком, который утвержден министерством здравоохранения Московской области. Это металлокассеты. Кроме этого будут проходить работы по укреплению фундамента подвальных помещений, а также реконструкция всех дорожек, которые находятся вокруг здания», - добавил Прохоров.

Ремонта хирургического центра ждали и пациенты. Инга Фролова, например, здесь частый гость. Со здоровьем у женщины, к счастью, проблем нет. Приходит навещать родственников и друзей, которые попадают сюда.

«Так получается, что несколько раз в год у товарищей моих здоровье начинает хромать. Не молодеем мы, к сожалению. Врачи здесь изумительные - настоящие профессионалы! Но ремонт, конечно, уже не помешает. Штукатурка начинает кое-где отлетать, есть и другие проблемы. Будем надеяться, всё сделают по высшему разряду», - отметила Инга Фролова.

Кроме хирургического центра, отремонтируют и кислородный пункт - он снабжает всю больницу кислородом, необходимым для проведения операций. А в следующем году работы по реконструкции проведут в детском инфекционном отделении. Здание покрасят снаружи и изнутри, поставят электро-дизельную установку и заменят окна.

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