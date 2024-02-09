Хирурги Московского областного онкологического диспансера провели более 700 операций в 2023 году

Как рассказали в больнице, большинство пациенток поступают с диагнозом рак тела матки, многие - еще на первой стадии заболевания. Пациентки на третьей стадии заболевания - это как правило, женщины 50 лет и старше с диагнозом рак яичников.

Специалисты онкодиспансера напомнили, что необходимо проходить ежегодный гинекологический осмотр, ведь благодаря ему болезнь можно распознать на ранних стадиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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