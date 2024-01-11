Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку с двумя матками

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обследование выявило у пациентки две матки, в одной из которых был сильный воспалительный процесс. Ранее о патологии девочка и ее родители не знали.

Из-за сильного воспаления хирурги приняли решение о проведении экстренной операции. По словам заведующего отделением Владимира Трунова, такое состояние могло угрожать жизни ребенка.

«Заполненная гноем матка, не только полностью теряет свою функцию, но и несёт в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость, что может стать критическим для жизни ребенка. Поэтому нашими врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки, с полным сохранением левой матки», - сказал он.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».