Хирурги МОЦОМД вернули возможность дышать новорожденному ребенку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В своем обращении он подчеркнул, что это всегда теплый и семейный праздник, который в каждом доме встречают по-особенному. Он также пожелал, чтобы все желания обязательно исполнились.

«Дорогие и уважаемые жители нашего Подмосковья, Новый год - это всегда теплый и семейный праздник, который в каждом доме особенный. Когда рядом родные и близкие, малыши ждут подарков, а мы, родители, стараемся их порадовать, сделать самым добрым и счастливым вечер уходящего года», - заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что уходящий год выдался непростым, особенно для тех, чьи отцы, мужья и братья сейчас находятся в зоне СВО.

«Для тех, кто защищает Отечество и тех, кто ждет своих близких дома. Хочу сказать слова благодарности нашим Героям, бойцам, которые выполняют тяжелую и опасную работу. Всем, кто упорно трудится, приближая нашу победу», - подчеркнул глава региона.

Воробьев также поблагодарил жителей Подмосковья, кто оказывает поддержку военнослужащим и заверил, что она продолжится. При этом к каждому бойцу и его семье будет выработан отдельный подход.

«В новый год всегда хочется взять с собой все самое важное и дорогое. Пусть это будут наши родные и друзья, добрые дела, поддержка и любовь. Пусть все мечты обязательно исполнятся, а в каждой семье и каждом доме всегда будет место празднику, теплым словам и добрым улыбкам. Счастливого Нового года, наше родное, дорогое Подмосковье!» - подытожил Воробьев.