Хирурги из Балашихи удалили у пенсионерки пупочную грыжу размером с мяч

Оказалось, что пупочная грыжа была у женщины давно, но к врачам она не обращалась. Образование выросло до большого размера и стало давить на внутренние органы. Медики удалили грыжу под обезболиванием, а также сделали пластику пупочного кольца.

«Пациентка довела ситуацию до критического состояния. Еще немного и произошел бы некроз сдавленного грыжей участка тонкой кишки. А это в свою очередь приводит к перитониту - гнойному воспалению, которое в столь почтенном возрасте может закончиться летальным исходом. Но все обошлось хорошо», - сказал заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Денис Гулькин.

Сейчас пациентку выписали и отправили домой. Врачи продолжат наблюдать за состоянием женщины. При болях ей рекомендовали обращаться вновь к врачу по месту жительства.

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