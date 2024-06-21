21 июня 2024, 18:29

Хирурги из Балашихи удалили пациентке доброкачественную опухоль груди

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В больнице Балашихи теперь делают операции на молочные железы у детей и подростов. Так, 15-летней пациентке удалили фиброаденому молочной железы.

По словам пациентки, доброкачественная опухоль выросла до размера спичечного коробка меньше чем за год, но это не вызывало никаких болей.

«Фиброаденома встречается нечасто у девушек до 18 лет, возможно, ее появление связано с гормональными изменениями в организме. В большинстве случаев такие опухоли не перерождаются в злокачественные и лечатся с помощью хирургического вмешательства», - рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.

Такие операции теперь делают в отделении детской хирургии Балашихинской больницы. Для этого здесь есть опытные специалисты.

Для окончательного подтверждения диагноза извлеченную ткань отправили на гистологическое исследование. Пациентку выписали под наблюдение хирурга по месту жительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Балашиха
21 июня 2024, 18:52
Свыше 600 дворовых территорий обновят в Подмосковье до конца года
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи
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Расширенное заседание комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы состоялось 21 июня. Участники обсудили развитие городской инфраструктуры и благоустройство.

Исполняющий обязанности заместителя министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич представил доклад о мониторинге работ по благоустройству за минувшую половину 2024 года.

Он подчеркнул, что до конца года в различных муниципалитетах Подмосковья планируется обновить 620 дворовых территорий и благоустроить 481 пешеходную коммуникацию в рамках программы «Пешком», которая сделает проход до социально значимых объектов региона более комфортным. На сегодняшний день выполнено 60% плановых работ по программе.

На заседании также объявили о введении нового праздника - Дня благоустройства. Его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Мероприятия подчеркнут важность развития региона.

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Благоустройство
21 июня 2024, 18:47
Педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин напомнил правила поведения в грозу
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В этом июне в Московскую область пришли сильные дожди с грозами. Педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин напомнил, как уберечь ребенка в непогоду.

«Если вас с детьми застала гроза на улице, обязательно прекратите подвижные игры, по возможности идите домой», - уточнил врач.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями и находиться возле линий электропередачи. Также не следует оставаться на открытой местности: пляжах, пустырях или полях. Если непогода застала на водоеме, необходимо немедленно выйти из него.

«Выходите на берег, вытирайтесь и одевайте ребенка в сухое. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле», - заключил Цуркин.

Оптимальное место на улице, где можно переждать грозу, - низина. Это может быть яма или овраг. Если их нет, то безопасно будет в зарослях кустарника или густом скоплении небольших деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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Дети Здравоохранение Врачи
21 июня 2024, 18:32
Более 100 вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Серебряных Прудах
Пресс-служба Центра занятости населения Московской области
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Ярмарка трудоустройства пройдет в Серебряных Прудах 26 июня. Работодатели представят более 100 вакансий.

Соискатели смогут ознакомиться с вакантными должностями в ООО «Выбор-Мск», ГБУ МО «Мосавтодор», ООО «Каширский МПК» и других крупных компаниях. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что ярмарка трудоустройства позволяет изучить и сравнить самые интересные варианты и записаться на собеседование к потенциальному работодателю.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Серебряные Пруды, улица Первомайская, 12.

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Работа Серебряные пруды Ярмарки
21 июня 2024, 18:29
Жительница Балашихи Татьяна Соболева стала героиней клипа певицы Юты
Клип ЮТЫ «Не вернувшийся солдат»
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Мама погибшего бойца из Балашихи снялась в клипе. Женщина стала главной героиней клипа Юты «Не вернувшийся солдат».

Музыкальный клип посвящен героям страны, бойцам, которые не вернулись домой. Их имена навсегда останутся в памяти российского народа.

Главную роль исполнила мама Сергея Соболева - Татьяна. Историю своего сына женщина рассказала в эфире федерального канала. Ведущую передачи певицу Юту вдохновил подвиг Сергея, и она пригласила Татьяну Николаевну сняться у себя в клипе.

Сергей Соболев - герой своего времени. Он окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Во время обучения мужчина участвовал в параде Победы на Красной площади, а после выполнял боевые задачи в Сирии. За верную службу был награжден тремя медалями.

Сергей дважды участвовал в специальной военной операции. В апреле 2022 года он возглавил штурмовую группу в Донецкой Народной Республике. Был ранен. За храбрость его наградили медалью Суворова. Мужчина погиб 12 апреля 2023. Его наградили посмертно орденом Мужества.

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Музыкальные клипы Балашиха

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