Хирурги детского центра имени Рошаля в Красногорске провели первую операцию

По словам руководителя отделения урологии-андрологии Федора Напольникова, восьмилетнему пациенту провели обследования, а затем выполнили малоинвазивную операцию по удалению патологии.

«Вмешательство длилось чуть менее часа и прошло успешно. Благодаря тому, что операция проводилась через небольшие проколы, пациент быстро идет на поправку и в ближайшее время будет выписан», - поделился врач.

Сейчас в центре Рошаля работают 11 отделений: реанимационное, урологическое, хирургическое, травматологическое, кардиологическое, эндокринологическое, неврологическое и инфекционное. Первые 70 пациентов из Подмосковья, Москвы и других регионов России поступили в стационар 16 сентября.

Отметим, Детский клинический центр вмещает 461 койку. Здесь заработают 26 отделений по 28 профилям. В Красногорске каждый год будут проходить стационарное лечение более 15 тысяч юных пациентов из Подмосковья и других регионов, еще 150 тысяч детей пройдут обследование и проконсультируются у врачей.

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