17 сентября 2024, 23:37

Хирурги детского центра имени Рошаля в Красногорске провели первую операцию

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Первым пациентом, которому сделали операцию в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля, стал мальчик из Наро-Фоминска. Ребенок уже идет на поправку, скоро его выпишут.

По словам руководителя отделения урологии-андрологии Федора Напольникова, восьмилетнему пациенту провели обследования, а затем выполнили малоинвазивную операцию по удалению патологии.

«Вмешательство длилось чуть менее часа и прошло успешно. Благодаря тому, что операция проводилась через небольшие проколы, пациент быстро идет на поправку и в ближайшее время будет выписан», - поделился врач.

Сейчас в центре Рошаля работают 11 отделений: реанимационное, урологическое, хирургическое, травматологическое, кардиологическое, эндокринологическое, неврологическое и инфекционное. Первые 70 пациентов из Подмосковья, Москвы и других регионов России поступили в стационар 16 сентября.

Отметим, Детский клинический центр вмещает 461 койку. Здесь заработают 26 отделений по 28 профилям. В Красногорске каждый год будут проходить стационарное лечение более 15 тысяч юных пациентов из Подмосковья и других регионов, еще 150 тысяч детей пройдут обследование и проконсультируются у врачей.

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Красногорск Здравоохранение Врачи
17 сентября 2024, 23:26
Психиатр из Красногорска получил сертификат на льготную ипотеку
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Сертификат на приобретение квартиры вручили психиатру Красногорской больницы Ирине Петрушиной. Врач стала обладателем однокомнатной квартиры.

Психиатр Красногорской больницы Ирина Петрушина в профессии уже 20 лет. Женщина долгое время снимала квартиру. По совету коллеги врач подала документы на участие в программе «Социальная ипотека».

«Я купила „однушку“ на вторичном рынке. Для экономии времени выбрала сразу с готовым ремонтом. Уже переехала. Теперь до работы я хожу пешком. Пройтись по свежему воздуху - это прекрасно в любое время года», - рассказала Ирина.

Отметим, что с 2016 года в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». Ее реализуют при содействии Губернатора Московской области. Медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры могут приобрести сертификат на свое жилье. Полный список специальностей можно посмотреть на сайте.

Обладатели льготы получают от региона половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. А в течение 10 лет им каждый месяц компенсируют сумму основного долга. Получатели сертификата выплачивают только проценты по кредиту.

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Красногорск Врачи
17 сентября 2024, 22:55
Прием заявок на участие в экоконкурсе начался в Подмосковье
«ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ»
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Прием заявок на конкурс «ЭкоПодмосковье.РФ» стартовал в регионе. Заявки можно подать С 15 сентября по 1 декабря.

Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, тема конкурса - экологические и природоохранные проекты подрастающего поколения Московской области - рисунки, плакаты, видео и фотороботы.

«Конкурс направлен на экологическое просвещение молодежи, формирование уважительного отношения к природе Московской области, а также на продвижение современных методов переработки и утилизации отходов», - пояснил и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Работы оценят по трем возрастным группам: младшая - с 4 до 7 лет, средняя - с 8 до 13 лет и старшая - от 14 до 18 лет.

Конкурс пройдет в два этапа. До 1 декабря нужно прислать свою заявку на электронную почту konkurs@opmoeco.ru. А с 1 по 10 декабря 2024 года работы оценит профессиональное жюри.

Победителей ждут дипломы и призы от партнеров конкурса, а все участники и их наставники получат дипломы и благодарственные письма в электронной форме.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология конкурсы
17 сентября 2024, 22:06
Новый элеваторный комплекс построят в Кашире в 2026 году
Фото: АО "Пром Продукт"
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Подмосковное сельхозпредприятие завершает первый этап строительства элеватора в городском округе Кашира. Комплекс сможет вместить более 44 тысяч тонн различных культур.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприятие в 2022 году приобрело земельные участки сельскохозяйственного назначения и увеличило посевную площадь до четырех гектаров.

«На текущий момент возведены завальная яма, рабочая башня с двумя автономными линиями для переработки продукции, установлены две сушильные установки и зернохранилище объемом 12 тысяч тонн», - пояснили в ведомстве.

После ввода в эксплуатацию нового элеваторного комплекса в 2026 году создадут 40 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 600 миллионов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Продукты
17 сентября 2024, 22:05
Делегация из Китая посетила ферму в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Делегация из Китая посетила ферму семьи Цветковых в Щелкове. Гости приехали перенять опыт ведения сельского хозяйства и обсудить создание совместного проекта.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, фермер планирует построить новый комплекс на тысячу голов дойного стада, а пока идет подготовка проектной и сметной документации. Запуск первой части объекта запланирован на следующий год.

Китайским коллегам рассказали о главных направлениях работы на ферме - содержании коров, выращивании кормов, производстве молочной продукции и туризме. А затем гости пригласили фермера с семьей приехать в Китай.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Китай Фермеры

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