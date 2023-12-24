Хирурги Балашихинской больницы спасли выпившего тысячу банок энергетика мужчину

Как удалось выяснить медикам, мужчина ежедневно выпивал по несколько банок энергетического напитка. За год он употребил около тысячи энергетиков. После проведения необходимых обследований, врачи поставили диагноз - острый панкреатит.

По словам заведующего хирургическим отделением № 2 Балашихинской больницы Павла Коваля, такой диагноз развился именно на фоне длительного употребления энергетиков.

«В течение 14 дней в реанимации мы выводили пациента из крайне тяжелого состояния. <…> А ведь летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70-80%, даже несмотря на современные методы лечения», - пояснил Павел Коваль.

После проведенной операции и терапии мужчина чувствует себя хорошо, но нуждается в длительной реабилитации. Врачи рекомендуют ему следовать диете и замещающей терапии.

По словам хирурга, такие случаи не редкость и важно соблюдать профилактику, включая здоровый образ жизни и своевременное обращение за медицинской помощью.

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