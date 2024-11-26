Хирурга трудоустроили в стоматологическую поликлинику в Воскресенске

В Воскресенске прошел фестиваль единоборств, посвященный памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. Мероприятие провели при поддержке филиала «ОХК „Уралхим“» в рамках благотворительной программы «Уралхим — спорту» и проекта «Za Самбо» партии «Единая Россия».

Анатолий Парфенов - советский борец классического стиля, олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер.

Мероприятие собрало сильнейших спортсменов округа. Они продемонстрировали свои навыки, физическую подготовку и выносливость.

Среди почетных гостей - заместитель главы Воскресенска Эдуард Усов, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Уралхим» Яна Агеева, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов, а также сын прославленного спортсмена Владимир Парфенов и самый титулованный борец в категории 60 Анатолий Махин.

Поддержка объединенной химической компании «Уралхим» помогла провести соревнования на высоком уровне.

«Удивительная судьба героя Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Парфенова служит примером для многих поколений. Она вдохновляет наших юных спортсменов на рекорды, воспитывает в них силу духа, чувство долга, мужество, волю к победе и любовь к нашей великой Отчизне», - отметил президент федерации самбо, член депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Андрей Баранов.

«Уралхим» - партнер муниципальных и региональных соревнований. Компания поддерживает спортивные клубы в городском округе.

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