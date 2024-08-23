Химкинской клинической больнице исполнилось 70 лет

Химкинская больница - самое большое многопрофильное лечебное учреждение в городском округе. История заведения начиналась с маленькой провинциальной лечебницы, затем больница стала одной из крупнейших в Подмосковье.

«Мы оказываем все виды помощи: от хирургии до родовспоможения. За последнее время открыли дневные стационары взрослой и детской хирургии, отделение взрослой и детской реабилитации, паллиативное отделение. Регулярно приобретается современное оборудование, которое позволяет на высоком уровне проводить диагностику и лечение различных заболеваний», - отметил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Структура Химкинской больницы включает в себя пять детских и девять взрослых поликлиник, свыше более 20 профильных отделений, женскую консультацию и родильный дом, который откроется после капитального ремонта в конце года.

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