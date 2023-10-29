Химкинский парк «Подрезково» принял участие в проекте «Марафон онлайн-экскурсий»
Парк «Подрезково» из Химок стал участником проекта «Марафон онлайн-экскурсий». Теперь жители Московской области и гости региона смогут узнать историю появления зоны отдыха и посмотреть все объекты в режиме онлайн.
Ознакомиться с коллекцией онлайн-экскурсий можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.
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Участникам виртуальной экскурсии расскажут об усадьбах великих поэтов и художников, который располагались на территории парка. На сегодняшний день его главная достопримечательность - родник Казанской иконы Божией Матери. Он пользуется особенной популярностью у жителей микрорайона Подрезково.
Стоит отметить, что ранее территория парка была заброшена. В ходе работ по благоустройству, которые прошли три года назад, обустроили зеленую зону общей площадью около 12 гектаров. Теперь здесь для посетителей функционируют площадки под барбекю, велодорожки и смотровая площадка. Кроме того, для их удобства установили скамейки. Для самых маленьких гостей парка обустроили детскую площадку.