Химкинский институт культуры стал участником фестиваля «Анимур.Дети»

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Автором проекта стал режиссер и продюсер Сергей Струсовский. В итоге, «Анимация в твоем смартфоне» стала победителем первого грантового конкурса «Движение первых». Кроме того, была достигнута договоренность о развитии сотрудничества между МГИК и Тихоокеанским государственным университетом.

«Основная задача высшего образования - подготовка конкурентоспособных специалистов для рынка труда. Делать это качественно помогает обмен опытом и знаниями между образовательными учреждениями в рамках своей страны и за рубежом», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Отмечается, что целью фестиваля «Анимур.Дети» стало развитие духовно-нравственных качеств, а также патриотическое и художественно-эстетическое воспитание детей и молодежи средствами кино, анимации и мультимедиа.