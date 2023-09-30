Химкинский институт культуры стал участником фестиваля «Анимур.Дети»
Представители Московского государственного института культуры (МГИК) из Химок стали участниками фестиваля детской анимации «Анимур.Дети» в Хабаровске. Они представили свой новый проект «Анимация в твоем смартфоне».
Автором проекта стал режиссер и продюсер Сергей Струсовский. В итоге, «Анимация в твоем смартфоне» стала победителем первого грантового конкурса «Движение первых». Кроме того, была достигнута договоренность о развитии сотрудничества между МГИК и Тихоокеанским государственным университетом.
«Основная задача высшего образования - подготовка конкурентоспособных специалистов для рынка труда. Делать это качественно помогает обмен опытом и знаниями между образовательными учреждениями в рамках своей страны и за рубежом», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.
Отмечается, что целью фестиваля «Анимур.Дети» стало развитие духовно-нравственных качеств, а также патриотическое и художественно-эстетическое воспитание детей и молодежи средствами кино, анимации и мультимедиа.