Химкинский «Энергомаш» расширит участие в авиапроизводстве
Научно-производственное объединение «Энергомаш» городского округа Химки сообщило о расширении своего участия в авиационном производстве. Предприятие продолжит развивать изготовление камер сгорания для авиадвигателя ПД-8 и других.
Вопрос участия «Энергомаша» в авиапроизводстве обсуждался в рамках заседания, на котором присутствовали представители Объединенной двигателестроительной корпорации во главе с генеральным директором Вадимом Бадехой, а также специалисты Госкорпорации «Роскосмос» под руководством гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
В ходе встречи высоким гостям показали сборочный и механический цеха. Им продемонстрировали двигатель РД-171МВ, который на сегодняшний день является самым мощным в мире, а также РД-191 для ракеты-носителя «Ангар».
Кроме того, во время посещения механического цеха представителям делегации показали камеру сгорания для авиационного двигателя ПД-8 и современное оборудование для механического производства.
В пресс-службе НПО «Энергомаш» по итогам совещания сообщили, что было принято решение развивать производство по изготовлению камер сгорания для авиадвигателя ПД-8. При этом проект носит долгосрочный характер и касается не только двигателей ПД-8, но и других.
Отметим, что «Энергомаш» также подписал соглашение с «ОДК-Пермские моторы» на производство 12 комплектов камер сгорания авиадвигателей. Они предназначены для всех самолетов SSJ-New, произведенных в России.
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