Химкинский «Энергомаш» расширит участие в авиапроизводстве

Вопрос участия «Энергомаша» в авиапроизводстве обсуждался в рамках заседания, на котором присутствовали представители Объединенной двигателестроительной корпорации во главе с генеральным директором Вадимом Бадехой, а также специалисты Госкорпорации «Роскосмос» под руководством гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.

В ходе встречи высоким гостям показали сборочный и механический цеха. Им продемонстрировали двигатель РД-171МВ, который на сегодняшний день является самым мощным в мире, а также РД-191 для ракеты-носителя «Ангар».

Кроме того, во время посещения механического цеха представителям делегации показали камеру сгорания для авиационного двигателя ПД-8 и современное оборудование для механического производства.

В пресс-службе НПО «Энергомаш» по итогам совещания сообщили, что было принято решение развивать производство по изготовлению камер сгорания для авиадвигателя ПД-8. При этом проект носит долгосрочный характер и касается не только двигателей ПД-8, но и других.

Отметим, что «Энергомаш» также подписал соглашение с «ОДК-Пермские моторы» на производство 12 комплектов камер сгорания авиадвигателей. Они предназначены для всех самолетов SSJ-New, произведенных в России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности поддержки инвесторов. Он подчеркнул, что правительство Московской области предпринимает все усилия, чтобы малый, средний, крупный и самозанятый бизнес чувствовал себя комфортно и мог развиваться.

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