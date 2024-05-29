Химкинские автобусы будут заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево с 1 июня

Читайте нас в:

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, автобус № 41 выйдет в первый рейс 06:17, последний - в 19:13.

А автобус № 43 отправится в первый от терминала рейс в 06:56, последний - в 19:41.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

В ведомстве призвали пассажиров заранее планировать свои поездки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».