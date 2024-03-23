Химкинская больница оказала помощь шестерым тяжело раненным в Crocus City Hall

По словам заместителя главного врача по медицинской части Химкинской областной больницы Елены Долгих, двоих раненых уже перевели в московские клиники департамента здравоохранения, сейчас решается вопрос о переводе еще четырех.

«Один пациент продолжит лечение в нашей клинике, при стабилизации состояния будет решен вопрос о переводе в одну из федеральных клиник. На данный момент состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое, они находятся на ИВЛ. Медики занимаются стабилизацией состояния пациентов в отделении реанимации», - рассказала Долгих.

Она добавила, что благодаря откликнувшимся на просьбу о помощи донорам недостатка в крови в больнице нет.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.

После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.