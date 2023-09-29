Химки заняли 2-е место рейтинга лучших городов для бизнеса в Подмосковье по версии Forbes

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Химки получили наивысший результат в разделе «Малый и средний бизнес» - 82,2%. Города Подмосковья оценивали по шести пунктам, в каждом из которых Химки набрали высокие показатели.

«В нашем округе работают свыше 20 тысяч компаний и предприятий. Мы активно работаем над созданием благоприятной среды для наших предпринимателей», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что округ развивает городскую инфраструктуру и удобную логистику, а также реализует различные меры поддержки бизнеса. С начала года 17 компаний уже получили региональные гранты и субсидии на общую сумму более девяти миллионов рублей. Узнать больше о действующих мерах поддержки предприниматели могут в центре «Мой бизнес».

Ранее стало известно, что сразу 10 городов Подмосковья вошли в рейтинг лучших в России по комфорту для ведения бизнеса.

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