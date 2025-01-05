Химки вошли в топ-3 Подмосковья по ликвидации незаконных построек

В реестр объектов, подлежащих сносу в Химках, включено 114 зданий, среди которых 15 аварийных, 76 самовольно построенных и 23 недостроенных. На данный момент в разных микрорайонах города, включая Новогорск, Сходню и Подрезково, уже ликвидированы десятки подобных объектов.

Ранее в округе демонтировали 56 строений, расположенных в Новогорске, Сходне, Подрезкове и на территории микрорайона Планерная.

Отметим, что в целом по Подмосковью в этом году выявлено 3660 объектов, подлежащих сносу. Большинство из них представляют собой частные строения.

Важно помнить, что незарегистрированные дома и постройки могут быть признаны самовольными, что, возможно, приведет к их сносу. Регистрация имущества дает владельцам ряд преимуществ: возможность прописки, проведение газа, получение компенсации в случае утраты или изъятия, а также оформление налогового вычета до 260 тысяч рублей. Кроме того, зарегистрированные дома позволяют экономить до 30% на электричестве. Для пенсионеров предусмотрено освобождение от налога на недвижимость.