25 сентября 2024, 14:36

Химки вошли в топ-3 Подмосковья по количеству экоконтейнеров

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки вошел в тройку лидеров Подмосковья по количеству специальных контейнеров для переработки отходов. На территории округа оборудовано 218 баков, в которые можно сдать текстиль, пластик и алюминий.

Жители Химок могут сдать в специально оборудованные боксы одежду, предметы интерьера и бытовые изделия. Часть непригодных отходов отправится на переработку для изготовления регенерированного волокна. Хорошие вещи передадут в детские приюты, многодетным семьям и в дома престарелых.

«В прошлом году было собрано более двух тысяч тонн текстиля. Это говорит о вовлеченности жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Помимо этого, жители Химок могут оформить заявки на вывоз крупногабаритной техники - кухонных плит, мебели, сантехники на портале Госуслуг.

Также в округе запустили акцию «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Принести фрукты и ягоды можно на площадку отходов «Мегабак» на улице Машинцева, дом 9.

«Основная задача акции - сократить численность сезонных пищевых отходов на территориях контейнерных площадок», - отметил заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

Развитие сети пунктов приема отходов обсудили в ходе еженедельного заседания регионального правительства с главами муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева.

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Химки Переработка Экология
25 сентября 2024, 15:47
Пострадавший от атаки БПЛА дом в Раменском начали восстанавливать
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Строители начали восстанавливать многоквартирный дом в Раменском, пострадавший от массированной атаки украинских дронов на Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

В высотке в Спортивном проезде наибольшие повреждения получили квартиры, находящиеся с 11-го по 13-й этажи. Здесь уже начались восстановительные работы.

Сейчас компания «Строймонтаж СП» (подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области) развернула строительный городок на месте происшествия. Рабочие начали демонтировать разрушенные конструкции стен дома и балконов. Сделали перекрытие временной плиты в квартирах № 68 и № 69.

«Восстановление поврежденного дома в Раменском - наша приоритетная задача. Все ремонтные работы проводятся в оперативном режиме с соблюдением мер безопасности и в тесном контакте с жителями», - подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Управляющая компания «УК Веста Комфорт» взяла на себя ответственность за организацию доступа в квартиры. Жители могут взаимодействовать со специалистами через специальный домовой чат, созданный в Telegram.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все расходы на восстановление домов и компенсации жителям регион берет на себя вместе с областным Фондом капитального ремонта.

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ЖКХ Раменское Ремонтные работы Массированная атака БПЛА на Подмосковье
25 сентября 2024, 14:45
Около 100 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 8 лет
Телеканал «360»
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В Подмосковье продолжается реализация программы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Программа действует уже восемь лет, в ходе которых отремонтировано около 100 тысяч подъездов из 150 тысяч существующих. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360», что все работы согласовывают с жителями и муниципалитетами, а управляющие компании либо проводят ремонт самостоятельно, либо привлекают подрядчиков.

«Регламентный срок ремонта подъездов не более семи лет - от пяти до семи. То есть каждые пять-семь лет управляющая организация должна организовать свою работу так, чтобы подъезд был отремонтирован», - уточнил Велиховский.

По его словам, в последние годы используется комплексный подход к ремонту: теперь заменяются оконные блоки, ремонтируются входные группы, лифтовые холлы, стены и освещение. Все эти работы позволяют избежать необходимости возвращаться к ремонту того же подъезда через короткий срок.

«Мы делаем все сразу, чтобы не заходить несколько раз на подъезд и в последние года мы ввели стандарт ремонта подъездов - обязательную замену оконных блоков», - добавил министр.

Спикер уточнил, что в 2024 году изменился порядок финансирования программы. Теперь средства для ремонта заложены в бюджеты муниципалитетов, и они сами контролируют распределение средств. При этом, министерство продолжает координировать и контролировать выполнение программы.

В рамках программы ремонта подъездов проводится ежегодный конкурс «Лучший подъезд», который существует уже шесть лет. Жители активно участвуют в конкурсе, украшая свои подъезды и внося личные креативные идеи. Например, в одном из домов был оформлен подъезд в виде ретроспективы района, а в другом создали зону отдыха с диваном и бесплатной библиотекой.

Жители, участвующие в программе, активно взаимодействуют с управляющими компаниями. Совместными усилиями удается не только ремонтировать подъезды, но и сохранять их в хорошем состоянии.

Конкурс также включает номинацию «Тематический подъезд». В прошлом году победителем стала Балашиха с оформлением подъезда на тему истории Железнодорожного микрорайона.

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ЖКХ
25 сентября 2024, 14:36
Более 600 врачей в Балашихе прошли вакцинацию от гриппа на рабочем месте
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Более 600 сотрудников Московского областного онкологического диспансера в Балашихе прошли вакцинацию против гриппа, не покидая своих рабочих мест. Жители также могут бесплатно пройти вакцинацию в поликлиниках или в мобильных пунктах округа.

Врач-эпидемиолог Елена Анохина отметила, что вакцинация является единственной эффективной профилактикой от гриппа, особенно важной для медработников, работающих с пациентами.

В Балашихе жители могут бесплатно пройти вакцинацию в поликлиниках или в мобильных пунктах, которые будут работать в разных частях города с 24 по 28 сентября. Перед процедурой медработники осматривают пациентов на предмет противопоказаний.

«Своевременно проведенная вакцинация может снизить заболевание, а это очень важно при работе с пациентами», - подчеркнула Елена Анохина.

В поликлиники Балашихи уже поступило 24 тысячи доз детской вакцины Ультрикс квадри и 43 тысячи доз вакцины для взрослых Совигрипп и Флю-м, чтобы обеспечить доступность бесплатной вакцинации для всех жителей.Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Здравоохранение Медицина Балашиха
25 сентября 2024, 14:33
Дорогу в селе Борисово отремонтируют по просьбе жителей
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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В селе Борисово на улицах Зеленой и Смоленской начнется ремонт дорожного полотна. Такое обещание было дано властями на выездной встрече с жителями.

Мероприятие состоялось в Борисовской средней школе. Первому заместителю главы Можайского округа Алексею Сперанскому и его коллегам было задано множество вопросов. Жителей интересовали проблемы здравоохранения, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и содержания автомобильных дорог.

В ответ на просьбу одной из сельчанок о ремонте дорожного полотна на перекрестке Зеленой и Смоленской улиц, власти пообещали, что сотрудники Единого дорожно-транспортного центра прибудут на место в ближайшее время, чтобы установить объем и сроки работ.

Часть проблем, о которых говорили жители Борисово на встрече, чиновники взяли на контроль для детального изучения. Некоторые вопросы удалось решить на месте.

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Дороги Можайск Ремонтные работы

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