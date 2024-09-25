Химки вошли в топ-3 Подмосковья по количеству экоконтейнеров

Жители Химок могут сдать в специально оборудованные боксы одежду, предметы интерьера и бытовые изделия. Часть непригодных отходов отправится на переработку для изготовления регенерированного волокна. Хорошие вещи передадут в детские приюты, многодетным семьям и в дома престарелых.

«В прошлом году было собрано более двух тысяч тонн текстиля. Это говорит о вовлеченности жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Помимо этого, жители Химок могут оформить заявки на вывоз крупногабаритной техники - кухонных плит, мебели, сантехники на портале Госуслуг.

Также в округе запустили акцию «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Принести фрукты и ягоды можно на площадку отходов «Мегабак» на улице Машинцева, дом 9.

«Основная задача акции - сократить численность сезонных пищевых отходов на территориях контейнерных площадок», - отметил заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

Развитие сети пунктов приема отходов обсудили в ходе еженедельного заседания регионального правительства с главами муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева.

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