Химки вошли в топ-3 округов Подмосковья по оплате поездок в общественном транспорте картой «Стрелка»

Благодаря «Стрелке» можно оплатить проезд в автобусах, частных маршрутках, трамваях и троллейбусах. Для пассажиров работает система лояльности: чем больше поездок совершено за 30 дней, тем больше пассажир экономит. После каждой 10-й поездки скидка на проезд увеличивается на 7%, а с 51-й уценка составляет 35%.

«В Химках огромное внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, именно поэтому наши автобусные и троллейбусные маршруты регулярно возглавляют рейтинги Минтранса Подмосковья. Мы ежедневно фиксируем все предложения и замечания горожан, впоследствии направляем их в отдел транспорта и связи администрации округа для улучшения работы, и повышения доступности городского транспорта», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Всего в Подмосковье пассажиры совершили около 17 миллионов поездок по карте «Стрелка» с начала 2024 года. Это на 13% выше показателя прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».