Химки вошли в топ-3 округов Подмосковья по благоустройству торговых объектов

Совещание прошло под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Масштабную реконструкцию торговых точек в регионе запустили в октябре прошлого года. В мае стартовал второй этап. Всего к нормативному состоянию приведут 1400 объектов вдоль вылетных магистралей. Общее количество торговых точек - более 50 тысяч.

На совещании подвели итоги масштабной реконструкции, и городской округ Химки занял третье место по качеству работ. Всего на территории муниципалитета расположены 104 торговых объекта вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе. Необходимо привести в нормативное состояние 30 зданий. Работы проведены уже в 24.

В их числе и самый посещаемый комплекс по продаже строительных материалов - рынок на Ленинградском шоссе. Там заменили окна и панели на алюминиевые кассеты и витражи. Помимо этого, обновили внешний вид торгово-складского комплекса.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».