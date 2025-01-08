Химки вошли в топ-20 городов России по внедрению принципов устойчивого развития

Итоги подвели «Сбер» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». По словам старшего вице-президента по ESG «Сбербанка» Татьяны Липской, индекс выступает как ориентир для оценки прогресса на пути устойчивого развития, поэтому полезен как городам, так и регионам.

«Мы все стремимся к общему результату - повысить качество жизни и благополучие людей», - добавила она.

Индекс развития городов и регионов включает в себя 16 факторов. В этом году перечень компонентов расширили с учетом принятых национальных целей развития страны: укрепление здоровья населения и поддержка семей, обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие и технологическое лидерство.

Татьяна Липская также отметила, что потребности жителей России напрямую связаны с повесткой устойчивого развития. Это такие волнующие каждого вопросы, как качество воздуха, загрязнение мусором городов, лесов и водоемов.

«Все эти проблемы отмечают около 60% людей, а сверхпотребление ресурсов, чрезмерный выпуск пластика и нехватка зелени в городах волнует до 50% людей», - добавила она.

Отметим, что всего в этом году рейтинг охватил 85 регионов и 250 городов страны. В следующем году в него войдут еще 20 городов и регионов.