08 января 2025, 13:28

Химки вошли в топ-20 городов России по внедрению принципов устойчивого развития

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Городской округ Химки занял 16-е место рейтинга ESG-индекса городов и регионов России. Муниципалитет оценили по трем критериям: состояние окружающей среды, развитие социальной сферы и эффективность управления.

Итоги подвели «Сбер» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». По словам старшего вице-президента по ESG «Сбербанка» Татьяны Липской, индекс выступает как ориентир для оценки прогресса на пути устойчивого развития, поэтому полезен как городам, так и регионам.

«Мы все стремимся к общему результату - повысить качество жизни и благополучие людей», - добавила она.

Индекс развития городов и регионов включает в себя 16 факторов. В этом году перечень компонентов расширили с учетом принятых национальных целей развития страны: укрепление здоровья населения и поддержка семей, обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие и технологическое лидерство.

Татьяна Липская также отметила, что потребности жителей России напрямую связаны с повесткой устойчивого развития. Это такие волнующие каждого вопросы, как качество воздуха, загрязнение мусором городов, лесов и водоемов.

«Все эти проблемы отмечают около 60% людей, а сверхпотребление ресурсов, чрезмерный выпуск пластика и нехватка зелени в городах волнует до 50% людей», - добавила она.

Отметим, что всего в этом году рейтинг охватил 85 регионов и 250 городов страны. В следующем году в него войдут еще 20 городов и регионов.

Химки Рейтинги
08 января 2025, 13:57
Выставка картин художника Витольда Бялыницкого-Бируля прошла в Химках
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В галерее имени Горшина городского округа Химки состоялась уникальная выставка полотен живописца Витольда Бялыницкого-Бируля. Посетители насладились десятками картин пейзажиста.

Работы выдающего живописца Витольда Бялыницкого-Бируля высоко ценят как в России, так в и Белоруссии. Художник внес большой вклад в развитие традиций русского лирического пейзажа конца XIX века. В полотнах мастера - любовь к природе, ее гармонии и красоте.

Напомним, что картинную галерею в Химках отрыли в 1991 году, Основой стали экспонаты коллекционера Сергея Горшина: живопись, графика, книги по изобразительному искусству ХIХ–ХХ веков. В экспозиции представили картины и этюды известных живописцев: Айвазовского, Лагорио, Маковского, Поленова, Саврасова, Шишкина и многих других. Всего коллекция насчитывает свыше 450 работ более чем сотни художников.

Выставки Химки Художники
08 января 2025, 12:59
Новый корпус областного госпиталя в Балашихе возведут в 2025 году
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Медицинский центр в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха станет одним из крупнейших в Подмосковье. Объект начали строить весной 2024 года при поддержке президента России, а первых пациентов областной госпиталь примет в 2027 году.

По словам губернатора Андрея Воробьева, эффект от этого проекта почувствует весь восток региона.

В госпитале разместят больше 1200 коек и установят современное медицинское оборудование, включая аппараты магнитно-резонансной томографии. Это будет многопрофильная клиника, где расположат в том числе реанимацию, операционный блок и клинико-диагностический центр.

Сейчас рабочие занимаются монолитными работами подземной части клиники. В этом году приступят к строительству самого здания и шестиэтажной автостоянки при больнице.

Параллельно решают вопросы организации подъезда к госпиталю. Так, планируют реконструировать Носовихинское шоссе и запустить новые маршруты от станции МЦД-4.

Здравоохранение Больницы Строительство Балашиха
08 января 2025, 12:48
Гимназию № 1 в Балашихе капитально отремонтируют к осени 2025 года
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Благодаря президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений в городском округе Балашиха реконструируют гимназию № 1 на шоссе Энтузиастов, дом № 56. Все работы планируют завершить к осени этого года.

День знаний местные гимназисты встретят в красивом и современном здании. К этому времени в учебном заведении заменят окна, фасады, кровлю и все коммуникации. Кроме того, на территории гимназии построят стадион и воркаут-площадку, где ребята смогут готовиться к сдаче норм ГТО. Сейчас на объекте выполняют демонтажные работы.

«Президентская программа капитального ремонта образовательных учреждений - это серьезное подспорье для улучшения материальной базы наших образовательных учреждений. Уже целый ряд школ прошли модернизацию: это и школы № 3, № 12, № 8, гимназия № 11 в Железнодорожном», - подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

В 2025 году в округе капитально отремонтируют и другие учебные заведения: школу № 32 на улице Крупской, школу № 18 в микрорайоне Агрогородок, дошкольное отделение № 17 средней школы № 7 на улице Маяковского, дом № 6, а также дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 на Советской улице, дом № 34, строение № 1 в микрорайоне Железнодорожный.

Школы Балашиха Ремонтные работы
08 января 2025, 12:18
Виновных в гибели лося из-за колючей проволоки установят в Подмосковье
Unsplash
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Представители Управления государственного охотничьего контроля № 2 проводят рейды в лесах Подмосковья в праздники. В одну из проверок они обнаружили мертвого лося. Животное погибло от рваных ран, полученных колючей проволокой.

По данным Комлесхоза Московской области, еще минимум четыре животных получили ранения, но смогли выбраться из огороженной территории. Сейчас устанавливают виновных, разместивших колючую проволоку. Им грозят крупные штрафы.

Напомним, крупные копытные животные относятся к охотничьим ресурсам и являются элементами естественной природной среды.

Животные

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