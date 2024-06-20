Химки вошли в топ-10 городов России с высоким уровнем цифровизации

Итоги за 2023 год подвели в рамках V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Округ занял 10-е место в категории «Крупные города».

«Мы работаем над тем, чтобы Химки был комфортным, удобным и современным городом. Особое значение здесь играет внедрение цифровых технологий в инфраструктуру», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Технологии для автоматизации и улучшения услуг в муниципалитете применяют в разных направлениях. Например, в этом году в округе установят свыше тысячи камер видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». Также планируют создать ситуационный центр, который будет контролировать систему освещения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».