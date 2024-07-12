Химки поделятся опытом модернизации уличного освещения с Владивостоком

Гости из Владивостока заключат концессионное соглашение с компанией, которая в настоящее время модернизирует освещение в Химках. Владивосток получит эфергоэффективные светильники и шкафы управления, благодаря которым можно наблюдать за работой освещения в режиме реального времени.

«Мы всегда готовы поделиться опытом, потому что мы оцениваем положительно наш опыт. Если он может быть кому-то полезен, то мы готовы этим делиться, помогать нашему партнеру-концессионеру, который делает благое дело для города, и тем городам, которые заинтересованы в том, чтобы аналогичные проекты внедрить у себя на территории», - прокомментировал первый заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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