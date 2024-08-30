Химки победили на всероссийском турнире по настольному теннису

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В Шатуре активно продолжается перекладка магистральных тепловых сетей. Представители аварийно-восстановительной службы Подмосковья вместе, местной администрации и компании ПАО «Юнипро» проверили ход работ. На данный момент в округе выполнили 80% запланированных работ.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что слаженная работа и эффективное управление позволят завершить проект в срок. При этом, качество работ останется на высоком уровне.

До 15 сентября 2024 года планируется заменить свыше шести тысяч метров теплопроводов диаметром от 32 до 530 миллиметров. Отмечается, что работы выполняют три подрядные организации и бригада ЮНИПРО.

Одновременно с перекладкой сетей заключен договор на установку узлов учета теплоснабжения в многоквартирных домах Шатуры. Работы начались 12 августа и завершатся 15 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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