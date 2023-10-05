«Химки» начнут новый сезон Суперлиги по баскетболу 7 октября

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В Минспорте Подмосковья рассказали, что соперником «Химок» станет команда «Университет-Югра» из Сургута. Игра пройдет в Баскетбольном центре Подмосковья на улице Кирова, начало в 19:00.

В этом сезоне «Химки» - один из главных фаворитов в борьбе за золото чемпионата. В межсезонье состав команды пополнили четыре новых игрока, три из которых являются воспитанниками клуба. Это Илья Сорокин, Владимир Пичкуров и Александр Гаврилов. В состав вошел также серебряный призер олимпийских игр по баскетболу 3×3 Илья Карпенков.

В этом году в Суперлиге сыграют 16 команд.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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