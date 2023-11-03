Химико-биологический марафон пройдет в лицее № 12 в Химках

Образовательная программа пройдет с 20 ноября по 24 ноября. Для школьников составят индивидуальный план занятий, а на последних уроках ребятам расскажут о виртуальной реальности и развитии искусственного интеллекта. Образовательный интенсив поможет старшеклассникам определиться с будущей профессией.

«Наша школа имеет биолого-химический профиль, учителя готовят подростков к поступлению в медицинские вузы. Учеников, которые увлекаются естественными науками, а также желают развить свой кругозор в этой области, мы приглашаем на наш пятидневный марафон с обширной программой», - сказала депутат городского округа Химки, исполняющая обязанности директора лицея № 12 Юлия Ишкова.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 7(495) 571-14-87.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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