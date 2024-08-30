Химчане стали призерами первенства России по спортивному ориентированию

Спортсмены соревновались по нескольким дисциплинам: велокросс - общий старт, велокросс - эстафета - три человека и велокросс - классика. Химки представляли две команды: девушки в категории до 18 лет и парни до 24 лет.

Серебряные медали в эстафете по три человека завоевали Федор Никифоров, Данила Кротков и Алексей Супрун, бронза в этой же дисциплине у Кристины Евсиковой, Алисы Паниной и Елизаветы Голубевой.

«Наши спортсмены регулярно занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях. Хочу напомнить, что в прошлом году в нашем муниципалитете запустили уникальный проект „Интерактивное ориентирование в парках Химок“. Он призван познакомить с этим спортом еще незнакомых с ним жителей», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Ранее воспитанница спортивной школы имени Горелова Кристина Евсикова заняла почетное второе место в общем старте категории «кросс-лонг» первенства России по ориентированию. Всего в турнире участвовали 750 спортсменов из разных уголков страны.

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