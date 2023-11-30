Хаски-деревня в Рузе победила в номинации «Путешествия» ежегодной всероссийской премии

«Мы отличаемся от других проектов тем, что все наши собаки - это бывшие потеряшки и отказники. Поэтому мы не только спасаем собак, но и спасаем человеческие сердца, ведь те, кто у нас побывал хотя бы однажды уже совершенно точно никогда не обидит животное», - прокомментировала руководитель проекта «Рузская Аляска» Наталия Басина.

В этом году победителей в 13 номинациях выбирали редакция, члены клуба и читатели проекта «Сноб». Конкурсный отбор проходил в три этапа, включавших формирование лонг-листа, шорт-листа и открытое голосование.

«Рузская Аляска» заработала в 2016 году. Это первый в Подмосковье реабилитационный центр по спасению, лечению и психологической адаптации северных ездовых собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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