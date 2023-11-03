ГЖИ Подмосковья рассказала об изменениях в газовом обслуживании с 2024 года

Жилищные инспекторы подняли вопрос важности обеспечения газовой безопасности. Речь идет о порядке проведения ТО газового оборудования, установке автоматической системы контроля загазованности, а также привлечении к ответственности пользователей оборудования.

«Форумы „Управдом“ - это уникальная школа жилищно-коммунальной грамотности, которая не просто дает представление о работе системы ЖКХ, но и обучает задавать правильные вопросы знающим людям», - подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В ГЖИ отметили, что с 2024 года в Московской области начнут работать газовые участковые. В их подчинении будут семь слесарей. Отличить сотрудников можно будет по спецодежде с логотипом «Мособлгаза» и удостоверению с QR-кодом.

Еще одна важная тема - перехода на единый электронный платежный документ. Например, жителям Мытищ и Богородского округа рассказали о преимуществах формата и пояснили, что для подписки достаточно зайти в личный кабинет МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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