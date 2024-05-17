Гжельский арт-объект представили на неделе дизайна в Москве

Неделя интерьера и дизайна проходит в ЦВЗ «Манеж» до 19 мая. Здесь представили продукцию российских производителей украшений для дома и офиса: от мебели до отделочных материалов. Гжельский фарфоровый завод оборудовал бело-синий стенд с выставленными фарфоровыми изделиями, расписанными художниками вручную. Инсталляция привлекает много внимания посетителей.

Каждое изделие Гжельского фарфорового завода получает фирменное клеймо и личную подпись художника. В ассортименте предприятия свыше 700 видов продукции: столовая посуда, предметы интерьера, скульптура, сувениры, а также уникальные изделия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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