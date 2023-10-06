ГУСТ проверит готовность Подмосковья к зиме 21 октября

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«Должны быть определены места складирования снега и отражены в системе, коммунально-уборочная техника и средства малой механизации должны быть исправны, а материалы для проведения технического обслуживания закуплены. Также необходимо сформировать зимние маршруты движения техники, обеспечить нормативное количество дворников и базового инвентаря, на складах должны быть запасы противогололедных материалов», - рассказала Аипова.

Также на совещании затронули тему оцифровки дворов домов, которые недавно ввели в эксплуатацию. Работу должны были завершить до 27 сентября. Больше всего не оцифрованных объектов зарегистрировали в Красногорске, Балашихе, Лыткарине, Подольске и Химках.

Аипова назвала и отстающие по устранению замечаний, которые зафиксировали камеры системы «Безопасный регион» городские округа.

«В скором времени добавятся еще шесть тысяч дворов, за состоянием которых будет следить искусственный интеллект. Важно выполнять работу в срок», - дополнила Аипова.

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