ГУСТ проверит готовность Подмосковья к зиме 21 октября
Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова вместе с заместителями проверит готовность городских округов к зиме 21 октября. Об этом она сообщила на еженедельном штабе.
«Должны быть определены места складирования снега и отражены в системе, коммунально-уборочная техника и средства малой механизации должны быть исправны, а материалы для проведения технического обслуживания закуплены. Также необходимо сформировать зимние маршруты движения техники, обеспечить нормативное количество дворников и базового инвентаря, на складах должны быть запасы противогололедных материалов», - рассказала Аипова.
Также на совещании затронули тему оцифровки дворов домов, которые недавно ввели в эксплуатацию. Работу должны были завершить до 27 сентября. Больше всего не оцифрованных объектов зарегистрировали в Красногорске, Балашихе, Лыткарине, Подольске и Химках.
Аипова назвала и отстающие по устранению замечаний, которые зафиксировали камеры системы «Безопасный регион» городские округа.
«В скором времени добавятся еще шесть тысяч дворов, за состоянием которых будет следить искусственный интеллект. Важно выполнять работу в срок», - дополнила Аипова.
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