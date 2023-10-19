ГУСТ подвел итоги недели на совещании с главами городских округов Подмосковья
Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова подвела итоги недели на штабе с главами муниципалитетов Подмосковья. Она обратила внимание на готовность коммунальщиков к зиме и другие вопросы.
«Сейчас на повестке важный вопрос, требующий детальных разъяснений - обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. Также необходимо привлекать представителей „Мособлгаза“. Председатели МКД - незаменимые помощники в этой важной работе, нацеленной на безопасность всех жителей Подмосковья», - пояснила Аипова.
Она заявила, что общий смотр готовности коммунальных компаний к зиме состоится 21 октября в 10:00. Сотрудники ГУСТ проверят количество работников, технику и инвентарь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить готовность к уборке дорог зимой.
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