ГУСТ Подмосковья сделало замечание из-за несвоевременно отработанных заявок в ЕДС в пяти округах

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Главными темами обсуждения стали устранение нарушений, выявленных через камеры «Безопасный регион» и через мобильное приложение «Проверки Подмосковья», высадку «живых изгородей» во дворах и работу с заявками в ЕДС МО.

По словам Никиты Анашкина, с 14 по 21 марта специалисты устранили 724 дефекта, которые попали в объективы камер видеонаблюдения.

«Активно „работают над ошибками“ в муниципалитетах, где было выявлено больше всего замечаний. Например, в Одинцовском за неделю было устранено 240 недочетов, в Истре - 115, в Балашихе - 60», - рассказал Анашкин.

Он напомнил о важности своевременной уборки.

«Если вовремя не убраться или не провести локальный ремонт, нарушение превратится в штраф, сформированный по упрощенной системе, - пояснил Анашкин.

Кроме того, каждую неделю на общеобластном штабе оценивают динамику по закрытию заявок, включая аварийные, поступающие в Единую Диспетчерскую Службу и через робота «Женю».

Так, более активно поработать придется сотрудникам из Наро-Фоминска, Балашихи, Воскресенска, Электростали и Подольска, где часть обращений жителей не успели вовремя отработать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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